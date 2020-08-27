Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarla ilgili sismik araştırma yapan Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar ilan edilen NAVTEX'in süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

İKİ GEMİ DAHA EŞLİK EDİYOR

Yayınlanan NAVTEX'te Oruç Reis sismik araştırma gemisine Ataman ve Cengizhan isimli gemilerin de eşlik edeceği ve bildirildi.

ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye, bu sabah saatlerinde İskenderun açıklarında yapacağı atış eğitimi yapacağı 1-2 Eylül tarihleri için de NAVTEX ilan etmişti.