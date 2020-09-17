Son Dakika: Yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere'de olduğu belirtilen ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan eski milletvekili HDP'li Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepname hazırladı. Savcılıkça hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Başsavcılıkça, eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında Baydemir'in çeşitli tarihlerde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi·len Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına "diplomasi komisyon üyesi" olarak katılıp, konuşma yaptığı, terör örgütü PKK'ya müzahir bazı yayın organlarında yapılan çağrılara uyarak yasa dışı etkinliklere katıldığı, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine yurt dışında olduğu değerlendirilen Baydemir hakkında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İNGİLTERE'DEN İADESİ İSTENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

İngiltere yetkili adli makamına gönderilen talepnamede Baydemir ile ilgili yürütülen terör soruşturmasının sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi istendi.