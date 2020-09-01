Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" denildi.

"KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki gösterdi. ABD'nin söz konusu kararının adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı belirtilen açıklamada, " Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır" ifadeleri kullanıldı.

"MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR"

Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."