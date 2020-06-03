Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul fethinin yıldönümünde Ayasofya Müzesi'nde Fetih Suresi okunması sonrası Yunanistan ile yaşanan tartışmalar üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir TV yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimden, Libya'daki gelişmelere kadar birçok önemli hususta yorumlarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HAFTER, BU SAVAŞI KAZANAMAZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaşı kazanamayacağını belirtti.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" dedi.

ABD'DEKİ FLOYD CİNAYETİ

Çavuşoğlu, ABD'de George Floyd'un öldürülmesine ilişkin de "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

"YUNANİSTAN'A MI SORACAĞIZ?"

"Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir. Sesini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır! Kur'an-ı Kerim'in nerede ne zaman okunacağını biz Yunanistan'a mı soracağız?"