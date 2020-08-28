Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Kayseri'de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kayseri'de trafik denetimi yapan jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞI VARMIŞ

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.