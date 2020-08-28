Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Kayseri'de dikkatsiz bir sürücü az kalsın denetim yapan jandarma personelini eziyordu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

28.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:13

Kayseri'de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kayseri'de trafik denetimi yapan jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞI VARMIŞ

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.