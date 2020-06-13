Son Dakika: Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
13.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:34
Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
16 Haziran Perşembe günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, saat 20:45'de Kadıköy'de seyircisiz olarak oynanacak. Trabzonspor, eşleşmenin ilk ayağında ezeli rakibini evinde 2-1 mağlup etmişti.
Sarı lacivertliler, Cüneyt Çakır yönetiminde son 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi ise Çakır'ın yönettiği son 10 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.