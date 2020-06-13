Son Dakika: Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

16 Haziran Perşembe günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, saat 20:45'de Kadıköy'de seyircisiz olarak oynanacak. Trabzonspor, eşleşmenin ilk ayağında ezeli rakibini evinde 2-1 mağlup etmişti.

Sarı lacivertliler, Cüneyt Çakır yönetiminde son 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi ise Çakır'ın yönettiği son 10 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.