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Son Dakika: Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

13.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:23

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

16 Haziran Perşembe günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, saat 20:45'de Kadıköy'de seyircisiz olarak oynanacak. Trabzonspor, eşleşmenin ilk ayağında ezeli rakibini evinde 2-1 mağlup etmişti.

Sarı lacivertliler, Cüneyt Çakır yönetiminde son 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi ise Çakır'ın yönettiği son 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Son Dakika: Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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