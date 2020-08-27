21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Küçükdere Mahallesi'ndeki evinden 4 Ağustos'ta ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Daştan'ı (90) arama çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda koyun otlatan çobanlar, akşam saatlerinde bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin Hüseyin Daştan'a ait olduğu tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Daştan'ın cenazesi otopsi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Daştan'ın 4 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi ertesi gün kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.