Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında; artan korona vakaları sonrası alınabilecek kısıtlama tedbirleri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.

YENİ TEDBİRLER YOLDA

Toplantıda, koronavirüs salgınında Ankara, Kayseri ve Konya gibi illerde vaka sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması konuşulacak. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vaka sayılarına ilişkin il bazında kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor. Yapılan tüm uyarı ve çalışmalara rağmen maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşlarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması ve önlemlerin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapılacağı kaydediliyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Kabine toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim de masada olacak. Almanya'nın arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra Yunanistan'ın yalanladığı NATO'nun iki üye ülke arasında olmasını istediği teknik görüşmeler de değerlendirilecek. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili hem de yaptığı diplomatik temaslarla ilgili bilgilendirme yapacağı aktarılıyor.

İDAM CEZASI

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'idam cezası geri getirilmeli' tartışması olacak. Toplantıda, idam cezasıyla ilgili kabine üyeleri görüşlerini aktaracak.

AVUKATLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Yine toplantıda, Avukatlık Kanunu'nda avukatların meslekten çıkarılmasıyla ilgili yapılması planlanan yeni düzenleme de masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi için kurulan komisyonda alınan son kararlarla ilgili kabine üyeleri bilgilendirilecek.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Ayrıca toplantıda, uzaktan eğitimle başlayan okulların tam anlamıyla açılmasıyla beraber yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da değerlendirilecek.