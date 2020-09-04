Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı

Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 330 kilometre uzunluğa sahip otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesimi hizmete girdi. Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Kontrol merkezinden otoyol, 7 gün 24 saat izlenecek ve olası kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girerek sürücüler güzergahtaki akıllı işaretlemeler ile mesaj yoluyla uyarılacak.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

"VAKİTTEN 885 MİLYON LİRA, AKARYAKITTAN 743 MİLYON LİRA KAZANÇ OLACAK"

Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.Önemli turizm merkezlerine ulaşımda da ciddi katkılar sağlayacak. 6,5 milyon bitki, 1.1 milyon çimlendirmeyle bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmak lazım. Bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensör ve kameralarla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.

"ÜLKEMİZİN HER KARIŞI İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan işlemler akıllı ulaşım sistemiyle gerçekleştirilecek. Buzlanmaya, akıllı araçların kullanımına kadar bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli misafirler kalkınmanın gelişmenin temel altyapılarından biri de ulaşımdır. İnsan, yük taşımacılığının hızlı ve güvenli yapılamadığı yerlerde kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. En kuzeyinden en güneyine en batısından en doğusuna kadar ülkemizin her karışı için yola çıktık.

"18 YILDIR TÜRKİYE'Yİ HEM KALKINDIRDIK HEM DE GÜÇLENDİRDİK"

Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Bizim siyasi hayatımızın tamamı özellikle İBB Başkanı seçildiğimizden beri devam etti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye'yi hem kalkındırdık, hem de güçlendirdik. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık.

"İLK SEÇİMLER 2023 YILINDA"

İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz."