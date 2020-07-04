Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan, son günlerde gündemi meşgul eden toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi. Erdoğan, "Arkadaşınızı askere uğurlamak isterken zehirliyorsunuz. Böyle bir anlayış olamaz" dedi. Erdoğan, yasağa uymayanların gözaltına alınması yönünde valiliklere talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"1987 yılında 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete açılan devlet hastanemiz zamanla yetersiz hale gelmişti. Biz de İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi kapsamında eski hastanemizi yıktık yerine yatak kapasitesi daha yüksek bir sağlık tesisi inşa etmeye karar verdik. Yeni hastanemizin İstanbul'a yakışır bir hastane olmasının yanında depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik.

HASTANE 1145 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP

Hastanemiz 145'i yoğun bakım olmak üzere 1145 yatak kapasitesine sahip. 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazıklıklı tesislerinden biri olmuştur. Hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini öngörüyoruz. Burada yılda 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz.

Dünya genelinde yaklaşık 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlık altyapısının önemini bir kez daha göstermiştir. Çoğu devlet hazırlıksız yakalanmıştır.

Türkiye bu salgın dönemine 1 milyon 100 bin sağlık ordusu ile girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz hastanelerle sağlık altyapımız daha da güçlenmiştir. Salgını en düşük can kaybıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. İnsanların ilgisizlikten öldüğü görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Sağlık hizmetlerinden özellikle maske, ilaç, dezenfektan, gıda gibi hiçbir konuda yokluk çekmedik.

"ÜLKEMİZİN SAĞLIK ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTIYOR"

Testten teşhis ve ilaca hastalıkla mücadele için her şeyi insanımıza ücretsiz sunduk. Maddi imkanı ne olursa olsun 83 milyonun her ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Dünyanın 138 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik. Türk firmalarınca üretilen solunum cihazlarını da yapmış olduk. Şimdi bu cihazları ihraç ediyoruz. Ülkemiz menşeili sağlık ürünlerine ilgi katlanarak artıyor.

Türkiye'nin üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefinde kararlıyız.

Salgınla birlikte her alanda hayatımızı derinden etkileyen yeni bir durum ortaya çıktı. Dünya bir sağlık krizinin ötesinde sosyal, ekonomik ve beşeri boyutları olan bir mesele ile karşı karşıyadık. Böyle bir sorunla mücadele etmek elbette kolay değildir. Aşı konusunda ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağımız görünüyor. Salgınla mücadelenin en başarılı en etkili yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızı idame ederken virüsün bulaşma riskini minumuma indirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor.

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE TEPKİ

Milletimizin bu konuda giderek daha çok bilinçlendiğini görüyoruz. Özellikle kapalı mekanlarda maske kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki gelin şu sigarayı bırakın. Asker uğurlamaları başta olmak üzere istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Uğurlama yapayım derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Valimize de söyledim İstanbul'da kesinlikle buna müsaade etmeyeceksiniz.

Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri bırakmayacağız."