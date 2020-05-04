Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına" ifadeleriyle sokağa çıkma yasaklarının esnetileceğini söyledi. Berberler ve AVM'ler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. 7 ilde seyahat kısıtlaması bitiyor. Üniversite ve lise sınavları ertelendi.

SALGINDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINA GELDİK

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı sayısı giderek azalıyor. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Salgına karşı tüm adımları kararlı ve doğru bir şekilde attık. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini yerine getirdik. Okullara vakitlice ara verdik. Şehirlerarası ulaşımı sınırladık.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NDA TOPLANAN MİKTAR

Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesi salgının yayılmasını büyük oranda önledi. Bu tedbirler sayesinde bu günlere geldik. 83 milyon vatandaşımıza verdiği destek için şahsım, kabinem için şükranlarımı sunuyorum.

Evet normale döneceğiz. Ama bu yeni normal olacak. Sınırlamalar azaltılsa da sürecektir. Temizlik kuralları devam edecektir.

NORMALLEŞME PLANI

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasaklarının bir gününde 4 saat süre ile dışarı çıkma imkanı getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs'ta yapılacak. 11:00 ile 15:00 arasında olacak.

0-14 yaş grubu hafta içinde 13 mayıs çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 mayıs cuma günü yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkıp hava alıp dinlenebilecek.

Berber-kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmeler 11 Mayıs'ta açılacak. AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Giyim eşyaları gibi işletmeler belli şartlara uymak zorunda olacaklar.

Cerrahi maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Buna da bir üst fiyat getireceğiz.

Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya. Her hafta gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır. 24 kent için kısıtlama 15 gün daha sürecek.

YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler 15 Haziran'da Akademik Takvime geri dönebilecek.

Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz.