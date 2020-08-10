Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü. Kabine topnatısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisini kuran Ali Babacan'ın ekonımiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

IMF'ye gidilecek iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan (Ali Babacan) 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında hukukunda denizinde çıkarları yoktur. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Dünyada hiçbir ülke böyle saçma talebe boğun eğmez. Yunan tarafı iyi niyetle hareket etmediğini gösterdi. Bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz. Sahada, diplomasi alanında planımızı uygulayacağız.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Beyaz eşya satışındaki artış vatandaşın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi açısından önemli. Salgın sebebiyle turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için tüm imkanlarımızla gayret gösteriyoruz.

Kişi başına gelirde dünya ortalamasında üst gelir ortalamasına yükselttik. 2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede dünya bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yükseldik. Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımında söylüyorum. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından arz ediliyor. İş açma geçen sene 30 bin 842 iken bu sene 85 bin 263'ü buldu. Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Yine yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmde yaşadığımız tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz.

"IMF BİZDEN BORÇ İSTEDİ"

Merkez Bankası döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı. IMF olan borcumuz biz göreve geldiğimiz de 23.5 milyar dolardı ve biz bunu 2013 mayısında sıfırladık. Türkiye'nin şu an IMF borcu yok. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Engelli aylığını 25 liradan 851 liraya yükselttik. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredileri 45 liradan 550 liraya çıkarttık. Şimdi harç felan böyle bir şey yok. Şimdi biz öğrencilerimize burslarıyla kredileriyle destek oluyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Her alanda bu rakamları çeşitlendirmek mümkün.

"HER MÜCADELEDEN BAŞARILI ÇIKTIK"

Ülkemizin 2013 yılından beri ardı ardına yaşadığı her saldırı ile birlikte korunma yöntemlerimizi geliştirdik. Girdiğimiz her mücadeleden başarılı çıktık. Türkiye'nin yükselen yıldızından rahatsız olanlar üzerimize geldiler. Başka ülkelerden talep edilmeyen şartlar bizden istendi. Ülkemiz son yıllarda uyguladığı politikalarla pazar ve ürün çeşitliliğini arttırdı. Küresel belirsizliklere rağmen ihracatta 80 milyar doların üzerine çıkarak bir rekora imza attık. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndü. Bu bizim için güçlü bir patikaydı ama İnşallah bunu caddeye dönüştüreceğiz. Kur saldırıların etkisiyle %24'e çıkan Merkez Bankası politika faizi %8.25 seviyesine indi. Hamdolsun daha da düşecek İnşallah. Çünkü bütün arzumuz isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin.

"G7 ÜLKELERİ ARASINDA EN YÜKSEK BÜYÜME PERFORMANSINI GÖSTERDİK"

Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde %4.5 gibi yüksek bir performans sergiledi. G7 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. Eğer kur atakları ile tüm araçlarımızla mücadele etmeseydik, enflasyonu bugünkü seviyesine getirebilir miydik? Türkiye ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil.

"TÜRKİYE MİLYON KİŞİ BAŞINA DÜŞEN VAKA SAYISINDA 73. SIRADA"

Salgın döneminden vatandaşlarımızdan esnafımıza her kesimin sıkıntılarının yanında olduk. Aldığımız tedbirlerle ülkemiz salgın sürecini dünyada başarılı geçiren ülkelerden biri oldu. Birileri sadece gazel okur, biz iş üretiriz. Farkımız bu. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı. Konya'da şehir hastanemizi açtık. Ülkemiz milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73. sıradadır. İnşallah bu dönem sona erdiğinde ülkemiz en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır.

"SALGIN NEDENİYLE ULUSLARARASI KURULUŞLAR BÜYÜMEDE REVİZYONA GİTTİ"

Salgın ciddi ekonomik sonuçlar da doğuruyor. Salgın nedeniyle küresel ticaret aksamış, birçok üretim durmuştur. Salgının sarsıcı etkisinin daha iyi anlaşılmasıyla uluslararası kuruluşlar büyümede revizyona gitmişlerdir. IMF 2020 yılı için daralma beklentisini % 3'ten % 4.9'a yükseltmiştir. Aynı dönemde Almanya ekonomisi % 11.7, İtalya % 17.3, Fransa % 19, İspanya % 22.1 oranında daralmıştır.

"SALGIN DÖNEMİNDEN OLUMSUZ ETKİLENDİK"

Türkiye ekonomisi de salgından olumsuz etkilenmiştir tabi ki. Ancak aldığımız tedbirler, güçlü sağlık altyapımız ve ekonomimizin dayanıklılığını arttırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Haziran ve Temmuz aylarına ait öncüler ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Ekonomi güven endeksi Nisan ayındaki 51.3 seviyesinden Temmuz ayında 82.2 seviyesine yükselmiştir"