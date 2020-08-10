Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından artan koronavirüs vakalarına karşı alınacak yeni önlemlerle ilgili açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında hukukunda denizinde çıkarları yoktur. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Dünyada hiçbir ülke böyle saçma talebe boğun eğmez. Yunan tarafı iyi niyetle hareket etmediğini gösterdi. Bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz. Sahada, diplomasi alanında planımızı uygulayacağız"