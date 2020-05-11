Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

11.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:16

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı, yedinci kez video-konferans yöntemiyle yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz Milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbimden ramazan ayının bereketini rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum.

Türkiye olarak, kimsesiz tüm vatandaşlarımız gibi yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. En düşük emekli maaşlarını 1500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave bir destek sağladık.

Biz bize yeteriz Türkiyem Kampanyası'nda 2 milyar lira para toplandı.

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