Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi

Giresun'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla vefat sayısı 6'ya yükseldi. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

2 İLÇEDE'GENEL HAYATA ETKİLİLİK' KARARI

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından, Dereli ve Doğankent ilçelerinde 'Genel Hayata Etkililik' kararı alındığı bildirildi. Bakan Soylu: "Gece saat 2'den itibaren Giresun'dayız. Tüm arkadaşlarımızla sahada olduk. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. Öncelikle ben Giresun'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, başsağlığı dileklerimi iletiyorum.Ayrıca kendilerine de minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri sabır, vakar; bizim için ayrı bir ders oldu burada. Ekiplerimizle, vatandaşlarımızla meseleleri hep birlikte değerlendirme çalıştık. Birazdan Yağlıdere ilçemize geçeceğiz" dedi.

944 PERSONEL SAHADA

Ekiplerin sahada çalışmaları sürdüğünü kaydeden Bakan Soylu, "Geldiğimizde 4 ana yol kapalıydı. Bunların 3'ü açıldı, şimdi bir ana yol var kapalı olan. Onda şu anda çalışmalar sürüyor. Ardından yine 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Yine 153 vatandaşımız arama-kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı.Yine şu anda 11 vatandaşımız kayıp. Son değerlendirme 118 köy yolu kapalıydı, 22'si açıldı şu anda 98 köy yolu kapalı. Ciddi bir tahribat söz konusu. Ama tüm ekipler, elektrik konusunda mücadele içerisindeler. Tüm kurum ve kuruluşlardan 944 personel burada" dedi.

Sel kaynaklı hastaneye başvuru sayısının 3 olduğu ve bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da aktaran Bakan Soylu, yaraların ilçede hızla sarılacağını söyledi.

17 YIKIK, 361 AZ HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, selde başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yoğun yağış sebebiyle 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi, 3 ilçemiz en çok etkilenen ilçeler oldu. Tüm kurumlar seferber durumdayız. Vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde olduğu gibi aynı şekilde tüm ekiplerimizle birlikte yürüteceğiz. Şu an fiilen sahada 45 ekibimiz var. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumda. Bu çerçevede yapmış olduğumuz 378 binanın hasar tespitinde; Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina şu ana kadar tespiti yaptık. Hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

Bölgede 20 binanın risk nedeniyle tahliye edildiğini kaydeden Bakan Kurum, Dereli ve Doğankent ilçelerinde toplam 350 yeni konut inşası çalışmalarına da başlandığını duyurdu. Bakan Kurum, belediye ve afetzedelere de 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Giresun'da dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyu şiddetini artıran sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Selin vurduğu bölgelere AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği, bünyesinde kriz merkezi oluşturdu.

YOL ÇÖKTÜ, 5 EKİPLİK JANDARMA ARACI SELE KAPILDI

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Afetin ardından gece saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk açıklamasında; 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i asker 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışmalar sürdürülen bölgede, hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede ekipler, yaraların sarılması ve kayıpların bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

KAYIPLAR ARANIYOR

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin kayıpları arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor.

KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI

Öte yandan felaketin yaşandığı kentte, sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

"DEVLET OLARAK TAHRİBATI, YIKIMI HEP BİRLİKTE AŞARIZ"

İstanbul Tuzla'da bulunan Desan Tersanesi'ndeki Yeni Deniz Sistemleri teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Giresun'daki sel felaketine de değindi;

"İlk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var. Aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 150'ye yakın. Aynı zamanda Rize'de de sel felaketi var, benim ilçem de dahil. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip etsin. Devlet olarak tahribatı, yıkımı hep birlikte aşarız. 3 bakanımızı bölgeye gönderdik, orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan yıkılan köprüler var, bir taraftan yıkılması gereken köprüler var. Bir an önce inşallah bu felaketi hemen ortadan kaldırıp halkımızı mutlu günlerine döndürelim. Ama Bakanlarımızın bana söylediği, 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. O kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN SOYLU: BU KADAR AĞIR BİR TABLO BEKLEMİYORDUK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli buradaki durumu Cumhurbaşkanımızla paylaşmaya çalıştık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. Tirebolu -Doğankent yolunun çöken bir menfezde 5 jandarma evladımız bir operatör kardeşimiz kaybolmuştu. Onların arama kurtarma çalışmalarına da intikal ettik. Buranın yolu biz geldiğimiz noktaya kadar kapalıydı. Sonrasında açıldı. Bu selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

98 KÖY YOLU KAPALI, 78 YERLEŞİM BİRİMİNDE ELEKTRİK YOK

Geldiğimizde 4 anayol kapalıydı bunların 3'ü açıldı. Diğeri için çalışmalar sürüyor. 153 vatandaşımız kurtarıldı. 11 vatandaşımız kayıp. 118 köy yolu kapalıydı. 20 köy yolu açıldı. Şu anda 98 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, 40'ına elektrik verildi. Altyapısında ciddi bir tahribat var, zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum.

Benim gördüğüm burada bir tablo var. Vatandaşlarımızın dün akşamki yağmurdan çok korktuğunu hakikaten çok korkutucu bir yağmurla karşı karşıya kaldıklarını kendilerinin anlatımları ile müşade ettik. Burada hep birlikte olacağız. İnşallah buradaki yaraları sarmaya devam edeceğiz.

"ACİL ÖDENEK OLARAK 9 MİLYON GÖNDERDİK"

Bir cümle daha söyleyeyim de özellikle onu söylemem gerekir. Vatandaşlarımızın afetlerin maliyetlerinden sürekli korunabilmeleri için bize kanunun verdiği bir yetkimiz var. Burada da 'genel hayatı etkililiği' ilan edeceğiz. Bunu burada yapacağız. Dereli'de, Doğankent'te yapacağız. Afet bölgesi ilan edilsin sürekli söyleniyor. Literatürde 'afet bölgesi' diye bir kavramımız yok ama 'genel hayatı etkililik' diye bir isim var arkadaşlarımızın yaptığı tespitlerimiz tamamdır. Adımlarımızı atacağız. Biz de AFAD'tan acil ödenek olarak Giresun Valiliği'ne hemen 9 milyon gönderdik. Talimatını da verdik."