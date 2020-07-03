Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybederken 74 işçi ise yaralandı.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hendek'teki patlamanın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fabrikadaki 189 personelden 2 vefat var, 1'i ağır 74 kişi yaralandı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bu patlama neticesinde 189 personel içinde yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 74, vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alındı. Gerek AFAD gerek UMKE şu anda koruma altına almış durumdalar. Koruma altına aldıkları alanda söndürme çalışmaları havadan helikopterler ve uçak vasıtasıyla devam ediyor. Yangın helikopteri ve uçağı aktif olarak çalışıyor. Bu arazi 160 dönüm bir arazi 15 bina var. Yerleşim yerlerine de 3 km mesafede. Bu fabrikadaki bütün personelde civarlardaki mahallelerden. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada.

İş yeri sahipleriyle de görüşme yaptım, kendileri de olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

BAKAN SOYLU VE BAKAN KOCA OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay yerine intikal etti. İki bakan ilk olarak ailelerin beklediği alana geldi. Bakanlar yaralı yakınları ile görüştü.

İki bakanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İLÇEYE 16 KM MESAFEDE

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞTÜ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu" diye konuştu.

"İNSANLAR DEPREM OLUYOR ZANNETTİ"

Adalet Altunsoy (görgü tanığı): Şu anda olay yerine çok yakınız. Çok fazla duman var. Önce ne olduğunu biz de anlamdık. Evdeki camlar kırıldı. Benim evim fabrikaya 200-300 metre uzaklıkta. İnsanlar, deprem oluyor zannetti.

Öte yandan fabrika içinde ise 110 ton patlayıcının bulunduğu öğrenildi.