Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM'nin yapısı değişecek mi? sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah

AYM üyesi Engin Yıldırım dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AYM binasına yer vererek "Işıklar yanıyor" ifadesini kullanmıştı. Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğu iddia edilirken, konuyla ilgili olarak birçok eleştiri gelmişti.

"TALİHSİZ BİR PAYLAŞIMDI"

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından sonra konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" dedi. Açıklamalarında "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "İnşallah" diyerek bir değişiklik yaşanacağına işaret etti.

AYM ÜYESİ YILDIRIM: KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımına gelen tepkiler sonrasında yanlış anlaşıldığını belirten AYM üyesi Engin Yıldırım, yeni bir açıklama yaparak özür diledi. Yıldırım'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: ''Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum'.'