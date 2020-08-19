Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası törenle açıldı. Fabrikanın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası unvanına sahip olan fabrika 1400 kişiye istihdam sağlayacak. Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor. Fabrikanın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.Ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding'i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu OSB'nin temelini ben atmıştım. Bunlar durarak, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu. 13. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Artık sadece üretmek yetmiyor. Üretmekle birlikte araştırma ve geliştirmeye de ağırlık vermek gerekiyor. Bu yatırımla 2 milyon vatandaşımızın enerji ihtiyacını karşılayacağız.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE HAKLARINI ARAMAKTA KARARLIDIR"

Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz'de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefetin iyi izlemesi lazım Sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir. Bugün de ülkemize dayatılan yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Mavi Vatan'ı savunmaktan geri durmayacağız. Maalesef geçmişte hatalar ve yanlış hamleler yüzünden bedel ödemek zorunda kaldık. Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarını aramakta sonuna kadar kararlıdır.

"CUMA GÜNÜ İNŞALLAH MİLLETİMİZE MÜJDE VERECEĞİZ"

İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum."