Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Mayıs ve hafta sonu için yeniden sokğa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntıları da açıklayan Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacak. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu hafta sonu da üç gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Cuma günü marketler 9:00 -14:00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür."