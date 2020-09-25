Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadesinden sonra bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. İfade sonrası ise savcılık hemen harekete geçti. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin konuyla ilgili "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

SABAH SAATLERİNDE İFADE VERDİ

Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi.

HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İfadesinden sonra ise söz konusu derneklerle ilgili soruşturma başlatıldığı haberi geldi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin yaptığı açıklamada "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı" dedi.

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

CNN Türk'te katıldığı programda Cübbeli Ahmet şunları söylemişti "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım."