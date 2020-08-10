Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 3. defa bir kadın genel sekreter oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 25-26 Temmuz tarihinde yapılan kurultayın ardından MYK da belli oldu. CHP'yi 2023 seçimine taşıyacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olacak MYK'da dikkat çeken isimler yer aldı. İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke CHP Genel Sekreteri oldu. Böke, parti tarihinde bu göreve getirilen 3. kadın olarak dikkat çekti.

CHP'de yapılan toplantı sonrası yeni MYK da belirlendi. 18 olan MYK üye sayısı 16'ya düşürülürken, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün koltukları boş kaldı. Selin Sayek Böke, Ali Öztunç, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MYK'ya giren 4 yeni isim oldu.

İŞTE CHP'NİN YENİ MYK'SI VE GÖREVLERİ

1. Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2. Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3. Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4. Ahmet AkınAhmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5. Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)

6. Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)

7. Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8.Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)

9. Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)

10. Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)

11. Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

12. Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)

13. Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14. Yüksel Taşkın ( Sosyal Politikalar)

15. Seyit Torun (Yerel Yönetimler)

16. Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

ÜÇÜNCÜ KADIN GENEL SEKRETER

Sol anlayışla siyaset yürüten CHP'nin tarihine bakıldığında genel sekterliğin ayrı bir önemi görülüyor. Geçmiş yıllarda bu görevde bulunan Önder Sav, Süheyl Batum, Gürsel Tekin gibi isimler polemikleriyle, açıklamalarıyla her zaman gündemde yer aldı. CHP Genel Sekterliği en az CHP Genel Başkanlık koltuğu kadar göz önünde yer alıyor.

CHP Genel Sekreteri olan Selin Sayek Böke, bu koltuğa oturan üçüncü kadın oldu. Daha önce 1996-1999 yılları arasında CHP'nin ve Türkiye'nin ilk kadın grup başkanvekili olan Oya Araslı, 13 Eylül 2000 ile 1 Ekim 2000 tarihleri arasında CHP Genel Sekreteri olmuştu. Bihlun Tamaylıgil de 19 Aralık 2010- 8 Mayıs 2014 tarihleri arasında CHP Genel Sekterliği görevini yürütmüştü.