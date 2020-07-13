Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
13.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:38
Azerbaycan-Ermenistan sınırında son günlerde çatışmalar yaşanıyor. Tarafların birbirine topçu ateşleriyle saldırması sonrasında Türkiye'den de Azerbaycan'a destek çağrısı geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili dünyadan gelen tepkileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz" dedi.
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