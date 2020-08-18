Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kocası tarafından öldürülen 7 çocuk annesi kadının, kızlarının düğününde katiliyle son dansı görüntülere yansıdı. Sokak düğününde yapılan danstan 24 saat geçmeden öfkeli koca tarafından boynundan ve kollarından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca aranıyor.

ESKİ EŞİNİ KOLLARINDAN, BOYNUNDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki Çağın ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Ç. ile eşi Dudu Çağın arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Ç., eline aldığı bıçakla Dudu Çağın'ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Çağın'ın cesedi otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YENİ BİTMİŞ

Öte yandan çiftin bir süredir arasının açık olduğu öğrenilirken kızlarının düğünü için dün bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli Metin Ç.'nin eşi Dudu Çağın ile kızının yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından çalan slov müzik eşliğinde kocası Metin Ç. dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu. Metin Ç.'nin eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma kararı aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.