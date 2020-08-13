Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütünün talimatıyla sabotaj eylemi gerçekleştirecek terörist yakalandı. Baskının düzenlendiği evde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

KARAKOLU KANA BULAYACAKTI

Yakalanan teröristin İnegöl'deki 5 yangının sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evindeki üç patlayıcı düzeneği ile intihar eylemi hazırlığında olduğu ve en yakın polis karakoluna saldırı yapacağı öğrenildi. Operasyonla birlikte Bursa'yı kana bulayacak felaketin de önüne geçilmiş oldu.

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