Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Beşiktaş Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Kulüp, futbolcu ve personelin kimliğini açıklamadı.

09.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:47

Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Ayrıntılar geliyor...