Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Beşiktaş Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Kulüp, futbolcu ve personelin kimliğini açıklamadı.