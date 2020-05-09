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Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
09.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:47

Son dakika: Beşiktaş Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Kulüp, futbolcu ve personelin kimliğini açıklamadı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
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