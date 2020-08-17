Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı

Beşiktaş, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu öncesinde oynayacağı PAOK maçı öncesinde bir transfer daha açıklayan siyah beyazlı ekip, Galatasaray'ın da ilgisinin bilindiği Kayserispor'lu Bernard Mensah'ı renklerine bağladı. Tarafların 1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

5 GOL VE 8 ASİSTLE OYNADI

Mensah geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla başarılı bir grafik çizdi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 8 asistlik bir katkı verdi.

İKİNCİ HAMLE OLDU

Beşiktaş, böylelikle yeni sezon öncesi ikinci transfer hamlesini de gerçekleştirmiş oldu. Siyah beyazlı ekip, daha önce Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı transfer etmişti.