Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı

Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği başarılı orta saha oyuncu, 1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

17.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:03

Beşiktaş, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu öncesinde oynayacağı PAOK maçı öncesinde bir transfer daha açıklayan siyah beyazlı ekip, Galatasaray'ın da ilgisinin bilindiği Kayserispor'lu Bernard Mensah'ı renklerine bağladı. Tarafların 1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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5 GOL VE 8 ASİSTLE OYNADI

Mensah geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla başarılı bir grafik çizdi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 8 asistlik bir katkı verdi.

İKİNCİ HAMLE OLDU

Beşiktaş, böylelikle yeni sezon öncesi ikinci transfer hamlesini de gerçekleştirmiş oldu. Siyah beyazlı ekip, daha önce Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı transfer etmişti.

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