Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ilgili prosedürler kapsamında Çebi'nin tedavisine başlandığı vurgulandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş'ta toplam koronavirüs vaka sayısının 10'a yükselmesinin ardından tüm antrenmanlar iptal edildi.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ KARANTİNAYA ALINIP KAPATILACAK

Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.

YURTTA KALAN FUTBOLCULAR BİR KAÇ GÜN İÇİNDE KARANTİNADAN ÇIKACAK

Bu arada yurt dışından gelerek karantinaya giren Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun bir kaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca Siyah-beyazlılarda dün yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi.