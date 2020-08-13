Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor

Beşiktaş'ta transfer gündeminin konusu olan Mario Balotelli için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, efsane başkan Süleyman Seba'nın ölümünün 6. yıl dönümü için yapılan törenin ardından yıldız ismin transferi hakkında konuştu. Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın İtalyan dünya yıldızını düşünmediğini söyledi ve "Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz. Mario Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor" dedi.

MENAJERİ İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, dün La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda siyah beyazlı kulübün oyuncusuna ilgisi olduğunu doğrulamıştı.

"8-10 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Çebi, bu sezon 8-10 tane transfer yapabileceklerini dile getirdi ve "Bu sene koronavirüsten dolayı normal süreç geçirmiyoruz. Lig Temmuz'un sonunda bitti. Dah gidecek ve geleceklerle ilgili yeni konuşmaya başladık. Acele karar vermek istemiyoruz. Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey" ifadelerini kullandı.

MENSAH GÜNDEMİMİZDE

Çebi, Galatasaray'ın da talip olduğu Kayserisporlu Bernard Mensah'ın gündemlerinde olduğunu ifade ederek "Gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

Öte yandan Welinton ve Atiba için de pazarlık halinde olduğunu belirten başkan, "Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var" sözlerini açıklamasına ekledi.

"BEŞİKTAŞ İÇİN ŞANS"

Efsane başkan Süleyman Seba'yı unutmayan Çebi, "İyi bir spor yöneticisi ve sporcuydu. Dolayısıyla Beşiktaşımız için bir şanstır kendisinin başkan olması. Kendisi onursal başkanımız ve gönlümüzde yaşıyor. Bir tarzı ve tutumu vardı özellikle dürüstlüğü açısından. Bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün dağılmış bir futbol ekonomisi o günkü Seba'nın ne kadar doğru ve düzgün hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla onun değerlerini kafa yapısını alarak Beşiktaş Kulübü'nü sıkıntıdan çıkartmayı hedefliyoruz. Dönüp geriye baktığımızda bize bir yol haritası oluyor. Kendisinin mekanı cennet olsun. İyi ki Beşiktaş'ımıza başkanlık yapmış" dedi.