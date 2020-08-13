Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transferini Sergen Yalçın'ın düşünmediğini belirtti ve "Sergen Yalçın, Mario Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta transfer gündeminin konusu olan Mario Balotelli için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, efsane başkan Süleyman Seba'nın ölümünün 6. yıl dönümü için yapılan törenin ardından yıldız ismin transferi hakkında konuştu. Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın İtalyan dünya yıldızını düşünmediğini söyledi ve "Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz. Mario Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor" dedi.

MENAJERİ İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, dün La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda siyah beyazlı kulübün oyuncusuna ilgisi olduğunu doğrulamıştı.

"8-10 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Çebi, bu sezon 8-10 tane transfer yapabileceklerini dile getirdi ve "Bu sene koronavirüsten dolayı normal süreç geçirmiyoruz. Lig Temmuz'un sonunda bitti. Dah gidecek ve geleceklerle ilgili yeni konuşmaya başladık. Acele karar vermek istemiyoruz. Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey" ifadelerini kullandı.

MENSAH GÜNDEMİMİZDE

Çebi, Galatasaray'ın da talip olduğu Kayserisporlu Bernard Mensah'ın gündemlerinde olduğunu ifade ederek "Gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

Öte yandan Welinton ve Atiba için de pazarlık halinde olduğunu belirten başkan, "Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.