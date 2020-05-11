Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz hafta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti. Bugün BDDK'dan yapılan açıklamada 3 yabancı bankanın yükümlülüklerini makul sürede yerine getirdiği için yasağın kaldırıldığı, soruşturmanın ise devam ettiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu bankalar TL'ye yönelik manipülatif ataklarda bulunarak, TL'nin değer kaybetmesi için, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

TEMERRÜT NEDİR?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.