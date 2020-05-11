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Son Dakika: BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Son Dakika: BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
11.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:25

Son dakika: BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına 7 Mayıs'ta getirdiği swap yasağını bankaların yükümlülüklerini yerine getirmesiyle kaldırdı. Ancak üç bankayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor

BDDK, geçtiğimiz hafta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti. Bugün BDDK'dan yapılan açıklamada 3 yabancı bankanın yükümlülüklerini makul sürede yerine getirdiği, soruşturmanın ise devam ettiği duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Ekonomi Manşet

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