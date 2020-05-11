Son Dakika: BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Son dakika: BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına 7 Mayıs'ta getirdiği swap yasağını bankaların yükümlülüklerini yerine getirmesiyle kaldırdı. Ancak üç bankayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor