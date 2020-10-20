Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi
20.10.2020 23:50 | Güncelleme: 20.10.2020 23:59
Son dakika: Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkan Medipol Başakşehir, deplasmanda Alman ekibi Leipzig'e 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.
Medipol Başakşehir, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçında istediğini alamadı.
Liepzig'le deplasmanda karşılaşan turuncu lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup oldu. Alman ekibinin golleri 16. ve 20. dakikada Angelino'dan geldi. Karşılaşmanın 26. dakikasına topsuz alanda sakatlanan Junior Caiçara hastaneye kaldırıldı.
SORLOTH FORMA GİYMEDİ
Alman ekibinin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada forma giymedi.
SIRADAKİ RAKİP PSG
Medipol Başakşehir, grubun ikinci maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk edecek. Leipzig ise deplasmanda Manchester United ile 3 puan mücadelesi verecek.