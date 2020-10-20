Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi

20.10.2020 23:50 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:59

Son dakika: Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkan Medipol Başakşehir, deplasmanda Alman ekibi Leipzig'e 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Medipol Başakşehir, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçında istediğini alamadı.

Liepzig'le deplasmanda karşılaşan turuncu lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup oldu. Alman ekibinin golleri 16. ve 20. dakikada Angelino'dan geldi. Karşılaşmanın 26. dakikasına topsuz alanda sakatlanan Junior Caiçara hastaneye kaldırıldı.

SORLOTH FORMA GİYMEDİ

Alman ekibinin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada forma giymedi.

SIRADAKİ RAKİP PSG

Medipol Başakşehir, grubun ikinci maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk edecek. Leipzig ise deplasmanda Manchester United ile 3 puan mücadelesi verecek.

Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi

İlgili Haberler

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leipzig'e 2-0 yenildi
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leipzig'e 2-0 yenildi
Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
Haber Yorumları (1)
THE BARBARIAN: En kötü avrupa takımı en iyi Türk takımından çok daha iyidir. Türk futbolunun ne yazık ki 5 para etmez olduğu gerçeğini hepimiz kabullenmeliyiz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Engin Yıldırım Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Seda Sayan Derviş Zaim
Spor Can Bartu Ozan Kabak Fatih Terim Eddie Newton Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Otobüs Otomobil Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 00:22:23. #1.15#
title