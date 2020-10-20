Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi

Son dakika: Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkan Medipol Başakşehir, deplasmanda Alman ekibi Leipzig'e 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.