Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Son 3 günde vakaların arttığı ve azaldığı illeri paylaşan Bakan Koca, "En çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü 7 il ise; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"DÜNYADA 12 MİLYON KOVİD-19 VAKASI VAR"

"Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ay ile 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Kovid-19 vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

"ÇOK SAYIDA VAKANIN KAYNAĞI DÜĞÜNLER ÇIKTI"

Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.

"GENÇLERİMİZ TESTİ POZİTİF ÇIKAN MEHMETÇİKTEN MESULDÜR"

Sağlık da, vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür. Devletimiz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde yaptırımlar yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı risklere karşı başta İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içindedir.

18 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Hıfzıssıha Kurulları'ndan gelen bilgiye göre; son 1 hafta içinde 81 ilimizde koronavirüs kurallarına uymayan 18 bin kişiye ceza kesildi.

SON 3 GÜNDE VAKALARIN ARTTIĞI İLLER



İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi.

Son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü 7 il ise; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

"ANADOLU'DA BİRİNCİ DALGA DEVAM EDİYOR"

Koca İstanbul başta olmak üzere diğer illerdeki durumu ise şu ifadelerle açıkladı:

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul'un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir, Sakarya ve Ankara gibi bu piki tamamlamadığını, yeni yeni pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde 14., 15., 16. ve 17. haftalarda piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz.

Yani Anadolu'da hala birinci dalga devam ediyor. Sayılardaki artış da, pikini tamamlayan illerin stabil olduğunu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artışta, toplam vaka sayımızın düşmemesine sebep olmakta.