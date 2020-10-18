Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü

Öte yandan bakanlık Azerbaycan Ordusu'nun 17 Ekim'de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün imzalanan insani ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti. Ermenistan ordusu yaptığı saldırıyla ateşkesi ikinci kez ihlal ederken bölgede son dakika gelişmesi yaşandı. Ermenistan'ın saldırılarına cevap veren Azerbaycan ordusu Cebrayil'de Ermeni güçlerine ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdü.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, dün gece Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmuştu. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken, iki ülke arasında insanı ateşkes imzalandı. Ermenistan, ateşkesin üstünden yaklaşık 8 saat sonra Azerbaycan'ın kutardığı köylere havan ve toplarla ateş etti.

Bu gelişme üzerine açıklamada bulunan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi yine ihlal ettiğini duyurdu ve yapılan saldırılara karşılık verildiğini aktardı.