Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı? sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NTV canlı yayınında Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt veren Aliyev, "Tehlike altında olursak kurabilir" dedi.

"BÖLGEDEKİ SORUN TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜLEMEZ"

"Ermenistan ordusun darmadağın olmasından Erivan sorumlu" diyen Aliyev, bölgede dökülen kanın tek sorumlusunun da Ermenistan olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki sorunun Türkiye'siz çözülemeyeceğini dile getiren İlham Aliyev, Türkiye'nin aktif rol alması durumunda barışın daha hızlı sağlanacağını dile getirdi.

Bölgeye Rus güçlerinin girmesine ilişin bir soruya da cevap veren Aliyev, "Ermenistan-Azerbaycan arasında müzakere olmadığı için bölgeye barış güçlerinin kimler olacağı nasıl ne zaman geleceği müzakere edilememektedir." şeklinde konuştu.

"ERMENİSTAN SAVAŞ MEYDANINDA YENİLİNCE ÇİRKİN İŞLERE EL ATIYOR"

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

"Ermenistan'ın bu çirkin siyaseti anlaşılandır, çünkü onlar her zaman savaş meydanında yenilince böyle çirkin işlere el atıyorlar. Sivil ve savunmasız insanlara karşı acımasız olmak onlar için sıradan bir şey. Bunu Hocalı soykırımı örneğinde görmüştük.

Cephe hattında ordumuz bir kaç köyü işgalden kurtarma operasyonları hayırlısıyla devam ediyor. Ermenistan'ın bu kalleş saldırısının sebebi odur ki, sivillere saldırarak bizi onlara karşı cevap vermeye tahrik ediyorlar. Bizim hedefimiz siviller değil, askeri hedeflerdir. Operasyonun başından beri bizim nokta atışlarımız onların silahlı birliklerine yapılmıştır.

Ermeni ordusuna büyük darbe vuruldu. 200 tank, 2 S-300 füze sistemi imha edildi, 33 tank ele geçirildi ve birçok askeri araç imha edildi veya ele geçirildi.

"TÜRKİYE BU MESELEDE BİZİ NET BİR ŞEKİLDE DESTEKLEDİ"

Bu Ermenistan'ın yeni terör saldırısıdır. Bu terör saldırısı Azerbaycan halkının iradesini kıramaz. Biz daha azimle düşmana karşı direneceğiz ve kendi topraklarımızı düşmandan geri alacağız. Ve Azerbaycan bayrağını bütün işgal altındaki topraklarda dikeceğiz.

Uluslararası kamuoyunun tepkisine gelince; Türkiye bu meselede her zaman olduğu gibi bizi açık ve net bir şekilde destekledi. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kardeşliğimizin göstergesiydi. Pakistan Başbakanı büyük dayanışma göstererek olumlu açıklamalar yapmıştır.

Ancak bunun dünya genelinde geniş karşılık bulduğunu söyleyemem. Herkes için bu apaçık ortadadır. Ateşkesten bir gün sonra kalleşçe saldırıya uğruyoruz. Bu saldırılar ateşkesi kimin istemediğinin göstergesidir. Ben daha önce demiştim. Bizim amacımız işgal altındaki topraklara kendi vatandaşlarımızı yerleştirmektir.

Ateşkesin amacı askeri karşı durmayı politik çözüme yöneltmek olmuştur. Diploması yoluyla çözüm bulunsun, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilsin. Azerbaycan vatandaşları oraya dönsün ve barış ortamı oluşsun"