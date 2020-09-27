Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde Savaş Hali ilan etti

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası kardeş ülkede, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için "Savaş Hali" ilan edildi. Azerbaycan'da başkent Bakü'nün de aralarında olduğu bazı kentlerde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef aldığı saldırının ardından Azerbaycan operasyon başlattı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından 10 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve 6 köyün geri alındığı belirtildi. Türkiye ise Azerbaycan'a destek mesajı yayınlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi. Ermenistan da seferberlik ilan edilmesi konuşuluyor.