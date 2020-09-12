Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek

Para koleksiyoneri Esat Kaplan, Ayasofya'nın tekrardan cami olmasından dolayı üzerinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Fatih Sultan Mehmet'in siluetlerinin bulunduğu banknotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini belirtti. Kaplan, 1988 yılında yürürlüğe giren ve 1992 yılında tedavülden kaldırılan bin liralık banknotun koleksiyonun en değerli parası olduğunu ifade etti.

"UMARIM CUMHURBAŞKANIMIZ HEDİYEMİZİ KABUL EDER"

Akdeniz'deki yaşananlardan dolayı ve Ayasofya'nın cami olmasından dolayı üzerinde Ayasofya ve Fatih Sultan Mehmet'in resminin bulunduğu banknotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini ifade eden Kaplan, "Ayasofya'nın gündeme gelmesiyle beraber Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'yı cami haline dönüştürdü. Biz de üzerinde Fatih Sultan Mehmet, Oruç Reis Firkateyni ve Ayasofya'nın bulunduğu bu parayı Cumhurbaşkanımıza Ayasofya'yı cami haline dönüştürdüğü için ve Akdeniz'deki başarılarından dolayı sembolik olarak naçizane bir şekilde hediye edeceğiz. Umarım Cumhurbaşkanımız hediyemizi kabul eder" dedi.

"PARALARDA ÇOK HASSAS NOKTALAR VARDIR"

Paranın üzerindeki siluetler hakkında bilgiler veren Kaplan, "Paralarda çok hassas noktalar vardır. Paraları bir ansiklopedi gibi keşfediyoruz. Paranın arka yüzünde Haliç çıkarmasında kullanılan bir gemimiz var. Ayasofya Camimiz var, yanında Sultanahmetimiz var, Galata Kulemiz var, Fatih Sultan Mehmet var ve ayrıca doğum ve ölüm yılları var. Tabii ki bunları dikkatli bakarsanız görürsünüz. Son zamanlardaki teknolojiler sayesinde bunları kontrol edip, tespit etmemiz daha kolay. Herkes elindeki tarihi paraları incelesin yani boş şeylerle uğraşmayalım ilimle ve bilimle uğraşalım" diye konuştu.