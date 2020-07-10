Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi.

Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

CUMHURBAŞKANI, 20.53'TE "MİLLETE SESLENİŞ" KONUŞMASI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından bu akşam 20.53'te Millete Sesnleniş konuşması yapacak. Erdoğan'ın konuşma saati olarak 20.53'ü seçmesi de dikkat çekti.

SAATİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Erdoğan'ın neden bu saatte açıklama yapacağı ise belli oldu. Erdoğan'ın konuşma için saat olarak 20.53'ü seçmesi ile İstanbul'un 600. fetih yılı olan 2053'e gönderme olarak yorumlandı.