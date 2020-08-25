Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

Bekçilerin şüphelenerek durdurduğu ve üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde çıkan Yasin I. gözaltı işlemleri sırasında bekçilere tehditler savurdu. Ayağına savcıyı isteyen uyuşturucu taciri, "Bunlara terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın bu bekçilere ondan sonra adam olacak. Onu istiyorlar" sözleri hayrete düşürdü.

Olay, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan gece bekçileri bir şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Bekçilerin kimlik sorduğu Yasin I. (22) kimlik ibraz etmemesi üzerine bekçiler şahsı gözaltına almak istedi. Bu sırada şüpheli bekçilere mukavemette bulunarak kaçmak isterken, şüpheli bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı. Bekçilerin şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar eroin, bir miktar esrar ve yine uyuşturucu madde olan bir miktar Afgan macunu ele geçirdi.

YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİ BEKÇİLERLE TEHDİTLER SAVURDU

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı konuşmasında herkesi hayrete düşürdü. Ayağına savcıyı isteyen şüpheli Yasin I., "Beni savcıyla görüştürün, idrar midrar vermem savcıyla görüştürün. Savcıyla görüşmediğim sürece hiçbir şey vermem. Size söylüyorum, uğraştırırım. Savcı gelsin, ne istiyorsa vereceğim. Bunlara terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın bu bekçilere ondan sonra adam olacak. Onu istiyorlar. Suçsuz yere geldi vurdu bize. Niye vuruyorsun kardeşim sen bana gece gece? Hayırdır?" dedi.

Bekçiler şüpheliden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.