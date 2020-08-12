Korkunç gasp planı! Otomobile çarptıktan sonra sürücüyü bıçaklayıp 1600 lirasını çaldılar

Antalya'da Veysel Öğe'nin (29) kullandığı otomobile çarpan araçtaki 3 kişiden biri, yanına geldiği Öğe'yi kalçasından bıçaklayıp bin 600 lirasını gasp etti. Öğe'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden birini yakaladı.

OTOMOBİLİNDE BIÇAKLANDI, GASP EDİLDİ

Polisi alarma geçiren olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı 09 CFM 49 plakalı otomobille trafikte seyir halinde olan Veysel Öğe'nin aracına, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil çarptı. Çarpan otomobilden inen bir kişi, Öğe'yi kalçasının üst kısmından bıçaklayıp, üzerindeki bin 600 lirayı gasp etti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Kan içinde kalan Öğe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinin ön koltuğunda yaralı halde bekleyen Öğe, polise verdiği ifadesinde, bıçaklanıp bin 600 lirasının gasp edildiğini söyledi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Öğe, tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerden birini yakalayıp gözaltına aldı.