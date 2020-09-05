Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açtığı Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar, otoyolun zaman ve yakıt tasarrufu açısından avantajlarına dikkati çekerek memnuniyetlerini dile getirdi. Otoyolu kullanan vatandaşlar, Haymana gişelerinde AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"YOL OLABİLDİĞİNCE GENİŞ VE KONFORLU"

Otoyolun, zaman ve yakıt tasarrufu açısından faydalı olduğunu söyleyen Feyzullah Arzuoğlu, "Ben Karabük'ten geliyorum, 2 saat benim için çok önemli. Vatandaş için yolun zaman ve ekonomik açıdan sağladığı fayda çok iyi. Yol olabildiğince geniş ve konforlu, bu sayede trafik kazalarını da en aza indirmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"DÖRT DÖRTLÜK BİR YOL OLMUŞ"

Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan Orhan Demirci ise "Eşim Adanalı, ben de sık sık Adana'ya gidiyorum. Özellikle benim için çok rahat oldu. Görünüşe göre dört dörtlük bir yol olmuş, yapandan Allah razı olsun. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf olacak, çok konforlu bir yol" diye konuştu.

"ŞİMDİ TRANSİT GEÇEBİLİYORUZ"

Uzun yol şoförü Kadir Yıldız da söz konusu güzergahta yol süresinin kısaldığını ifade ederek, "Bize çok güzel avantajlar sağladı. Daha önce Gölbaşı'nın içinde çok dolaşıyorduk, şimdi transit geçebiliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışını yaptığı otoyolda bir süre makam aracını kullanmıştı.