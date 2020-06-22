Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. Hürkuş uçağının içinde bulunan 2 pilotun, paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken pilotların tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kazanın neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor. TUSAŞ'ın açıklamasında konuyla ilgili olarak "Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Pilotların paraşütle atlama anı da kameralara yansıdı

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan eğitim uçağının düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.