Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'da meydana gelen kazada, eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı.
22.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:46
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. Hürkuş uçağının içinde bulunan 2 pilotun, paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken pilotların tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Kazanın neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor. TUSAŞ'ın açıklamasında konuyla ilgili olarak "Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan eğitim uçağının düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.