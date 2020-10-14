Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz

Dün AYM üyesi olan Engin Yıldırım sosyal medyada bir paylaşımda bulundu ve AYM binasını paylaşarak "Işıklar yanıyor" demişti. Paylaşımda Yıldırım'ın, darbe imasında bulunulduğu tartışmaları gündeme gelirken, AYM'den konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında "AYM üyesinin kişisel hesabından yaptığı paylaşımdaki görüşler AYM'nin kurumsal görüşlerini yansıtmaz" denildi.

"AYM HER TÜRLÜ DEMOKRASİ DIŞI GİRİŞİMİ REDDETMEKTE"

AYM'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"AYM'NİN SAYGINLIĞINI ÜYESİ BELİRLEMELİDİR"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AYM'nin saygınlığını başta o mahkemenin üyesi belirlemelidir" ifadelerine yer verdi.

AYM BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan AYM bugün 14:00'da olağanüstü toplanma kararı almıştı. Toplantının gündem maddesi ise 'Işıklar' paylaşımı olacak.