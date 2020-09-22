Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek İstanbul'da ölü bulundu. Şüpheli olarak kayıtlara geçen 57 yaşındaki Vltchek'in ölümüyle ilgili otelin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, VİP aracın otelin önüne yanaşması, araçtan inenlerin oteldekilerle konuşmaları, otelden birkaç kişinin dışarı çıkarak aracın başında toplandıkları ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin gelerek araç içinde müdahalede bulundukları görülüyor.

140'TAN FAZLA ÜLKEYİ GEZDİ

SSCB'nin Leningrad şehrinde dünyaya gelen Vltchek, ilerleyen yıllarda ABD vatandaşlığına geçmişti. ABD'nin yanı sıra Şili, Peru, Meksika, Vietnam, Samoa ve Endonezya gibi ülkelerde de bir süre yaşamını sürdüren gazeteci, 140'tan fazla ülkeye seyahat etti. Vltchek, Rusya'nın Sesi, Çin Uluslararası Radyosu, France 24 ve Türkiye'den Ulusal Kanal gibi televizyon ve radyo kanallarında yayın yapan; Der Spiegel, The Guardian, ABC News gibi birçok gazete için yazılar kaleme aldı.

Andre Vltchek

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUM"

Vltchek, 10 gün önce Aydınlık gazetesine konuşmuş ve korona virüsü salgınının uluslararası etkilerini, Çin, Rusya ve ABD'nin durumunu değerlendirmişti. Vitchek "Türkiye ile ilişkim 25 yıl öncesine, Yugoslavya savaşıyla ilgili haberler yaptığım ve savaşın psikolojik etkilerinden sıyrılmak için Viyana'ya gittiğim döneme dayanıyor. İlk andan itibaren Türkiye'ye aşık oldum. Fakat bu sevgim oldukça karmaşık. Bir sanatçı olarak, bir romancı olarak dünyadaki en güzel mekanlardan biri olan İstanbul'u seviyorum. Bu kente aşığım. Fakat problem şurada: Türkiye politik olarak çok karmaşık. Söz konusu Çin ise ne bekleyeceğinizi bilirsiniz. Söz konusu olan Amerika ise ne bekleyeceğinizi bilirsiniz. Türkiye sürekli değişir. Türkiye'de çok yazdım fakat hiçbir zaman bütünüyle anlayamadım" diye konuşmuştu.

Andre Vltchek'in birçok kitabı ve belgesel filmi de bulunuyor.