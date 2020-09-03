Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu
Son dakika: Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
Almanya'nın Solingen şehrinde bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu. Ekipler, çocukların ölüm sebebini ve kimliklerini tespit etmek için inceleme başlattı.
ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR
Ülkenin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen şehrinde yaşanan olay şok etkisi yarattı. Bir ihbar üzerine bir ailenin kaldığı eve giden polisler 5 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Çocukların 1,2,3,6 ve 8 yaşlarında oldukları belirtildi.
BÜYÜKANNELERİ POLİSE HABER VERDİ
Çocukların Düsseldorf kentinde yaşayan büyükanneleri polisi aradı ve kızının 5 çocuğunu öldürdüğü, bir başka çocukla intihar etmek için yolda olduğu ihbarını verdi.
DEHŞET SAÇAN ANNE METRE TRENİNİN ÖNÜNE ATLADI
Bunun üzerine eve giden polis çocukların cansız bedenini buldu. Kısa bir süre sonra çocukların annesi Düsseldorf'ta S 1 numaralı metro treninin önüne atladı ve ağır yaralı kurtuldu.
Kadının polis koruması altında olduğu bildirildi. Polis çocukların nasıl öldürüldüğü konusunda bir açıklama yapmadı.