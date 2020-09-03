Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya'nın Solingen şehrinde bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu. Ekipler, çocukların ölüm sebebini ve kimliklerini tespit etmek için inceleme başlattı.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Ülkenin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen şehrinde yaşanan olay şok etkisi yarattı. Bir ihbar üzerine bir ailenin kaldığı eve giden polisler 5 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Çocukların 1,2,3,6 ve 8 yaşlarında oldukları belirtildi.

BÜYÜKANNELERİ POLİSE HABER VERDİ

Çocukların Düsseldorf kentinde yaşayan büyükanneleri polisi aradı ve kızının 5 çocuğunu öldürdüğü, bir başka çocukla intihar etmek için yolda olduğu ihbarını verdi.

DEHŞET SAÇAN ANNE METRE TRENİNİN ÖNÜNE ATLADI

Bunun üzerine eve giden polis çocukların cansız bedenini buldu. Kısa bir süre sonra çocukların annesi Düsseldorf'ta S 1 numaralı metro treninin önüne atladı ve ağır yaralı kurtuldu.

Kadının polis koruması altında olduğu bildirildi. Polis çocukların nasıl öldürüldüğü konusunda bir açıklama yapmadı.