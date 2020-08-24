Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da jandarma ekipleri bir sünnet düğününe operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve binlerce fişek ve mermi ele geçirdi.
24.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:41
Operasyon, Aksaray merkeze bağlı Topakkaya beldesindeki bir müstakil eve gerçekleştirildi. Bir sünnet düğününe uzun namlulu silahların getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, gece operasyon için düğmeye bastı.
SANKİ CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 350 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı silah, bin adet tüfek fişeği ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerden Çağlar Y., yakalanarak gözaltına alınırken, diğer iki şüpheli Ömer Y. ve Musa B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, silah sesleri ve silahlarla havaya ateş açan magandalar yer alıyor.