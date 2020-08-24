Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını

Operasyon, Aksaray merkeze bağlı Topakkaya beldesindeki bir müstakil eve gerçekleştirildi. Bir sünnet düğününe uzun namlulu silahların getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, gece operasyon için düğmeye bastı.

SANKİ CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 350 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı silah, bin adet tüfek fişeği ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerden Çağlar Y., yakalanarak gözaltına alınırken, diğer iki şüpheli Ömer Y. ve Musa B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, silah sesleri ve silahlarla havaya ateş açan magandalar yer alıyor.