Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı seçimlerinde Mustafa Şentop'u tekrar aday göstereceklerini açıkladı. Bostancı, Mustafa Şentop'un tek aday olarak kalmasından dolayı temayül yoklamasına gerek kalmadığının da altını çizdi.

Naci Bostancı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"ŞENTOP, İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAYLIĞINI İLETTİ"

"12 Temmuz tarihi itibarıyla süre tamamlanıyor. Bu süreçte biz Meclis'teki arkadaşlarla görüşmeler, değerlendirmeler yaptık. İstişareler çerçevesinde Meclis Başkanlığı'na bir aday seçme konusunda Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Sayın Mustafa Şentop ikinci dönem itibarıyla da Meclis Başkanı adayı olarak adaylığını iletti.

"SEÇİMLERİN 7-14 TEMMUZ ARASINDA YAPILMASI GEREKİYOR"

2 Temmuz'da müracaatlar başlıyor. 7-14 Temmuz tarihleri arasında seçimlerin yapılması gerekiyor. Meclis'in genel eğilimi ilk tur seçimleri tamamlanması olaraktır. Birinci ve ikinci turda büyük çoğunluk, daha sonra salt çoğunluğunun oyu ile Meclis Başkanlığı seçilebilir. Takdir Genel Kurulun ve Meclis'indir. Aday olarak Mustafa Şentop'u göstereceğiz. Bu durumu kamuoyuna iletmek için bu basın toplantısını düzenledik.

"İSTİŞARELERDE TEK BİR ADAY ETRAFINDA KANAATLER YOĞUNLAŞTI"

Meclis Başkanlığı için temayül yoklaması düşünmüştük. Yaptığımız istişarelerde tek bir adayın ismi etrafında kanaatler ve eğilimler yoğunlaşınca temayüle gerek kalmadığını düşündük. Sayın Mustafa Şentop tek aday olarak öne çıkınca temayülün de gereği kalmadı."

BİNALİ YILDIRIM, ADAY OLMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan TBMM Başkanlığı için adı geçen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da dün "Meclis Başkanlığı'na aday değilim, son kararım. Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde. Arkadaşlar Meclis Başkansız kalmasın. Uygun görülen adayların grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız. Ben aday değilim. Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim" diyerek aday olmayacağını duyurmuştu.